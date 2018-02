Il 2018 inizia con il segno "meno" per il Casinò di Saint-Vincent



A gennaio introiti e ingressi in calo rispetto allo stesso mese del 2017 SAINT-VINCENT. Il nuovo anno inizia con il segno negativo per il Casinò di Saint-Vincent. A gennaio 2018 gli ingressi risultano 33.336, il 13,77 per cento in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno (40.324), e gli introiti lordi sono scesi sotto i 5 milioni di Euro (-4,63 per cento). Del totale degli introiti di gioco, il 66 per cento circa è garantito dalle slot machines (in crescita fino a oltre quota 3 milioni €). Guardando poi all'andamento generale della casa da gioco valdostana nel 2017, il confronto con il 2016 è negativo. Gli introiti di gioco sono calati del 3,78 per cento e gli ingressi sono diminuiti di 18 punti percentuali.



Clara Rossi