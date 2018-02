La polizia postale a scuola contro il cyberbullismo



Il 6 febbraio è il Safer Internet Day AOSTA. La polizia postale entra nelle scuole per parlare di cyberbullismo in occasione del Safer Internet Day 2018 in calendario domani, 6 febbraio. L'iniziativa, un'edizione speciale del progetto "Una vita da Social", coinvolge le scuole 100 capoluoghi italiani tra cui, per la Valle d'Aosta, il Liceo delle scienze umane e scientifico "Regina Maria Adelaide" di Aosta. L'obiettivo delle attività di prevenzione/informazione - sottolinea la polizia postale - è insegnare ai ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online tenendosi lontani da cyberbullismo, violazione del copyright e dai comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri. C.R.