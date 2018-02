Da marzo sarà riattivato il collegamento aereo Aosta - Roma



Trattative in corso anche per voli verso la Sardegna e l'Isola d'Elba AOSTA. A partire dal mese di marzo all'aeroporto regionale C. Gex torneranno i voli da e per Roma. Lo riporta l'Ansa Valle d'Aosta precisando che la società di gestione dello scalo, AVdA, è in trattative con alcune compagnie aeree per scegliere a chi affidare anche altri collegamenti verso l'Italia. Per Roma il servizio comprende un minimo di tre voli a settimana con partenza al mattino da Aosta e ritorno in serata da effettuarsi con velivoli da 30 e 70 posti. Gli altri collegamenti sono verso la Sardegna, in particolari Cagliari e Olbia, e l'Isola d'Elba, con un velivolo da 20 posti. Il consiglio di amministrazione di AVdA ha anche scelto Giovanni Pellizzeri, 37 anni, giornalista, come nuovo presidente. Suo vice è Paolo Germani. Nel cda sono presenti anche Alma Negri, Antonio Pollano ed Alberto Denti. C.R.