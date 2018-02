Bilinguismo: francese obbligatorio anche per gli studi notarili associati



Parere favorevole allo schema della norma di attuazione dello Statuto speciale valdostano AOSTA. Via libera della Commissione Istituzioni e Autonomia del Consiglio regionale ad uno schema di norma di attuazione dello Statuto speciale che riguarda l'accertamento del francese per l'esercizio delle funzioni notarili. La proposta, già approvata in Commissione paritetica, impone la conoscenza del francese anche per l'apertura in Valle d'Aosta di sedi secondarie per i notai che svolgono le funzioni in forma associata. Oggi la piena conoscenza della lingua è già obbligatoria per ottenere una sede in Valle. La norma prevede inoltre che la sede dell'Archivio notarile distrettuale per la Regione rimane stabilita nel Comune di Aosta (sede fissata fin dagli anni novanta in locali di proprietà della Diocesi di Aosta che la Regione cede in uso gratuito al Ministero della giustizia). Prima dell'approvazione definitiva con decreto legislativo del governo, lo schema di attuazione dovrà passare dal Consiglio regionale e quindi essere trasmesso a Roma al Ministero per gli affari regionali. Clara Rossi