Saint-Vincent, la Guardia di finanza in classe per parlare di legalità



A Saint-Vincent le Fiamme gialle hanno incontrato i ragazzi delle scuole Abbé Trèves SAINT-VINCENT. Il personale della Guardia di finanza di Aosta ha incontrato ieri a Saint-Vincent gli studenti della scuola secondaria Abbé Trèves per parlare di legalità e sicurezza economica e finanziaria. L'iniziativa trae origine da un Protocollo d'intesa tra il Comando generale delle Fiamme gialle ed il Miur su "Cittadinanza e Costituzione". L'intento è di far maturare nei giovani la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell'evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, dell'uso e dello spaccio di stupefacenti. All'iniziativa è anche abbinato un concorso, "Insieme per la legalità", per sensibilizzare i giovani e favorire la loro espressione creativa e spontanea sulla tematica. redazione