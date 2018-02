19e concours "Abbé Trèves": le dépôt des candidatures reporté au 20 février



Cette édition du concours rend hommage au Statut spécial de la Vallée d'Aoste AOSTE. Les délais pour la participation à 19e édition du concours "Abbé Trèves" ont été reportés au mardi 20 février 2018. Les intéressés doivent adresser leur candidature écrite à la Section de la Vallée d’Aoste de l'UPF. La 19e édition du concours rend hommage au Statut spécial de la Vallée d'Aoste, dont le 70e anniversaire est célébré en 2018. Le Statut spécial est en effet le thème du concours adressé aux jeunes valdôtains et organisé par la Section de la Vallée d’Aoste de l’Union internationale de la presse francophone (UPF), avec la collaboration du Conseil de la Vallée, de l'Assessorat régional de l'éducation et culture, de l’Université de la Vallée d’Aoste et du Centre d’études "Abbé Trèves". Le concours, qui veut encourager la découverte du monde du journalisme francophone ainsi que l'approfondissement de la connaissance de l'histoire, de la culture et de l'actualité de la Vallée d’Aoste, s'articule en deux volets concernant, le premier, les élèves de 3e des écoles moyennes et, le deuxième, les résidants en Vallée d’Aoste âgés de 18 à 30 ans. redaction