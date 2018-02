A San Valentino presidio della polizia ad Aosta contro la violenza sulle donne



In piazza Chanoux torna "Questo non è amore" per fornire supporto e informazioni AOSTA. A San Valentino la polizia torna in centro ad Aosta con l'iniziativa "Questo non è amore". Domani mattina, 14 febbraio, gli agenti saranno presenti con un presidio specializzato in piazza Chanoux per sensibilizzare e informare e offrire alle vittime e alle donne anche solo potenzialmente interessate dal fenomeno il supporto di un'equipe di operatori specializzati. Saranno infatti presenti gli specialisti della polizia insieme a rappresentanti e psicologi del Centro Donne contro la Violenza di Aosta, Psicologi per i Popoli e dei servizi sociali dell'assessorato alla Sanità. Ci saranno inoltre gli psicologi del nucleo Psicologico dell'Emergenza dell'Usl Valle d'Aosta. Il presidio sarà attivo per tutta la mattina dalle ore 9 alle ore 13. E.G.