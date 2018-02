Cantieri forestali, aperte le domande per autisti e addetti ai magazzini



Domande di selezione entro il 14 marzo al Dipartimento Corpo forestale AOSTA. Da oggi è possibile presentare le domande per l'avviso di assunzione di alcuni operai idraulico-forestali per i cantieri del Dipartimento Corpo forestale della Valle d'Aosta e risorse naturali. Le istanze riguardano gli operai specializzati di 4° livello con profilo di autista per il trasporto e qualificati di 2° livello da assegnare alla gestione dei magazzini destinati alle attrezzature ed ai materiali. La modulistica è scaricabile dal sito internet della Regione, nella sezione "Risorse naturali", e presso il Dipartimento corpo forestale a Quart. C'è tempo fino alle ore 14 del prossimo 14 marzo. Nelle prossime settimane l'Amministrazione regionale pubblicherà altri avvisi di selezione. redazione