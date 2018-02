Le eccellenze della Valle d'Aosta su Linea Verde



Domenica 25 febbraio puntata su enogastronomia, artigianato e cultura "valdôtains" AOSTA. La Valle d'Aosta tornerà sul programma televisivo Linea Verde. La puntata di domenica 25 febbraio in onda su Rai 1 dalle ore 12.20 parlerà anche delle eccellenze enogastronomiche, delle bellezze architettoniche e dei maestri dell'artigianato della nostra Vallée. I conduttori Daniela Ferolla e Patrizio Roversi porteranno gli spettatori a Quart alla scoperta del Castello e delle sue particolarità, a Valtournenche per parlare di artigianato con uno degli scultori più conosciuti e amati, Giuseppe Barmasse, e a Donnas per conoscere le qualità nutrizionistiche del burro. Il viaggio proseguirà a Pont-Saint-Martin alla scoperta della viticoltura eroica e delle varietà autoctone e poi spostarsi a Gressoney per conoscere le particolarità dell’agricoltura di montagna come scelta di vita, mentre nel capoluogo regionale le protagoniste saranno Les Soques, le tradizionali calzature di montagna, rivisitate in chiave moderna dall’artista Chicco Margaroli. Infine, tappa a Breuil-Cervinia per parlare di geotermia ad alta quota. redazione