Modifiche alla circolazione sulla strada regionale 33



Per lavori su un cavo elettrico sotterraneo SAINT-VINCENT. Per consentire la riparazione di un cavo elettrico sotterraneo, la circolazione su un tratto di strada regionale n. 33 a Saint-Vincent subirà delle modifiche. Dal 26 febbraio al 2 marzo, dalle ore 8 alle ore 18, sarà attivo un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile o da movieri all'altezza del km 0+754 (via Conti di Challand). redazione