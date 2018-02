Casinò firma accordo per co-marketing e tornei di poker



Accordo quadro tra la casa da gioco di Saint-Vincent e la De Vere Concept Srl SAINT-VINCENT. Il Casinò di Saint-Vincent ha siglato un accordo quadro con la società De Vere Concept S.r.l. per l'organizzazione di tornei di poker, per la promozione del poker cash e di eventi e per la gestione degli spazi pubblicitari e lo sviluppo del business di consolidamento dell'azienda. L'accordo, si legge in una nota, avrà durata sino al 2022 e «rappresenta la chiusura del procedimento di gara avviato lo scorso mese di dicembre e sancisce l'avvio di una serie di importanti attività finalizzate al rilancio del complesso del Saint-Vincent Resort & Casino attraverso campagne di comunicazione, azioni di co-marketing e l'organizzazione di eventi, tornei di poker in primis». La De Vere Concept, costituita lo scorso autunno, ha sede legale a Saint-Vincent. redazione