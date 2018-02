"Salvaguardare le competenze del tribunale di Aosta"



Ordine degli avvocati: famiglia e fallimenti potrebbero essere portati fuori Valle AOSTA. Gli amministratori regionali devono intervenire per «salvaguardare la specificità della Valle d'Aosta anche per quanto riguarda le competenze giurisdizionali». Questo l'invito rivolto dall'avvocato Domenico Palmas, del consiglio dell'Ordine della Valle d'Aosta, per contrastare un possibile ridimensionamento delle competenze affidate al tribunale di Aosta. «Si pensa che piccolo sia inefficente e vi è la tendenza a rimodulare le competenze sottraendone ai tribunali di piccole dimensioni», ha detto Palmas. «C'è il rischio fondato, concreto, che la regione venga depauperata di una ricchezza: nel momento in cui la competenza in materia di società viene portata fuori dalla regione, c'è il rischio che ciò avvenga anche in materia di famiglia e in materia di procedure concorsuali e di fallimenti». «Tutto ciò - ha commentato - determina un grave impoverimento del tessuto sociale, culturale ed economico della regione». redazione