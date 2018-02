Superati i 30.000.000 di passaggi al Traforo del Gran San Bernardo



Premiati una coppia svizzera, una coppia belga e un autostrasportatore italiano AOSTA. Il Traforo del Gran San Bernardo ha festeggiato questa mattina i 30 milioni di passaggi dall'anno dell'apertura, il 1964. La particolare occasione è stata celebrata in compagnia della giovane coppia del cantone di Vaud che ha fatto scattare idealmente il contatore e a cui è stato offerta la gratuità del passaggio e un omaggio. Lo stesso è accaduto per una coppia belga e un autotrasportatore italiano che hanno rispettivamente rappresentato il 29.999.999° e il 30.000.001° passaggio. Nella foto in alto la coppia di Vaud con il presidente Sisex Olivier Français e il vice presidente Silvano Meroi. redazione