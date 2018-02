Fondation Grand Paradis seleziona personale laureato e diplomato



Candidature entro il 14 marzo per impieghi in ufficio e nei siti naturalistici e culturali AOSTA. La Fondation Gran Paradis è alla ricerca di candidati per la costituzione di graduatorie da utilizzare per i futuri impieghi presso gli uffici e nei siti d'interesse naturalistico e culturale gestiti sul territorio. I profili ricercati sono project manager con competenze linguistiche da impiegare nell'ambito dei progetti europei, amministrativo-contabile, legale, comunicazione e eventi e operatore per il presidio nei siti d'interesse naturalistico e culturale. In base al profilo, il titolo richiesto va dal diploma alla laurea magistrale. Per le candidature c'è tempo fino a mezzogiorno del prossimo 14 marzo e la selezione avverrà per titoli ed esami, mediante prova scritta seguita da una prova orale. Gli interessati possono visionare il bando sul sito web della Fondation. C.R.