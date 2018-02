Tariffe scontate per i valdostani alle terme di Pré-Saint-Didier



Nel nuovo contratto con Regione e Comune investimenti per 18,6 milioni e un albergo AOSTA. Da aprile i residenti in Valle d'Aosta potranno beneficiare di tariffe agevolate per le terme di Pré-Saint-Didier. E' una delle novità previste nel nuovo contratto con la Regione, il Comune di Pré e la società dello stabilimento termale la cui bozza è già stata approvata dal governo regionale. «Il nuovo contratto - spiega l'assessore alle opere pubbliche, Mauro Baccega - prevede un consistente aumento dell'impegno finanziario da parte della società Terme di Pré-Saint-Didier, per un importo totale pari a euro 18,6 milioni di euro, a fronte di un allungamento del periodo della convenzione trentennale, fino al 31 dicembre 2040». Gli investimenti permetteranno tra l'altro la realizzazione di un albergo «con un elevato standard con 8 camere» e di altri interventi per la ricettività termale. redazione