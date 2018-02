L'associazione Viola in piazza per raccogliere fondi



Torna l'iniziativa Scusami mimosa ma la viola è un'altra cosa AOSTA. L'associazione Viola - Viviamo Insieme Offrendo Lavoro ed Amore - torna in piazza in occasione della Festa della Donna con la campagna "Scusami mimosa ma la viola è un'altra cosa". L'iniziativa ha un unico obiettivo: raccogliere fondi per finanziare le attività svolte dall'associazione in Valle d'Aosta a favore delle donne colpite da tumore. Le volontarie di Viola distribuiranno piantine con i banchetti allestiti il 3 marzo ad Aosta, in piazza Chanoux dalle ore 8.30 alle ore 19; a Saint-Vincent, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto dalle ore 9 alle ore 18; ad Aymavilles, all'Arena dalle ore 9 alle ore 17. Il 5 marzo inoltre le volontarie saranno a Verrès, in piazzale Europa, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. E.G.