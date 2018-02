Pensioni: contributi volontari per persone in difficoltà



Residenza in Valle d'Aosta e Isee inferiore ai 12mila euro tra i requisiti richiesti AOSTA. E' stato approvato oggi dalla giunta regionale un provvedimento che riconosce il versamento di contributi volontari a fine pensionistico. A poterne beneficiare sono persone in particolari situazioni di difficoltà nei tre anni antecedenti il raggiungimento dei requisiti per la pensione. Uno dei requisiti richiesti è la residenza in Valle d'Aosta. E' anche necessario avere una dichiarazione Isee pari o inferiore a 12.000 Euro, lo status di cessazione dell'attività lavorativa, essere a meno di tre anni dal raggiungimento del diritto alla pensione e non aver percepito sostegni al reddito da parte dell'Inps (indennità di disoccupazione, di mobilità e di cassa integrazione guadagni). redazione