I "confini" protagonisti del concorso fotografico di Fondation Grand Paradis



Al via la nuova edizione del contest aperto a professionisti e dilettanti COGNE. I "confini" sono il tema della nuova edizione del concorso fotografico promosso da Fondation Grand Paradis in occasione del Gran Paradiso Film Festival. Tutti gli appassionati di fotografia, professionisti e dilettanti di qualsiasi nazionalità, sono invitati a partecipare inviando immagini «che rappresentino - spiegano gli organizzatori - il confine inteso in tutte le sue possibili declinazioni fisiche e metaforiche, nelle quali la natura sia la protagonista della scena». La premiazione degli scatti vincitori avrà luogo durante la riunione della giuria del pubblico del Festival e, come per le precedenti edizioni, le dodici migliori fotografie verranno inoltre esposte presso il Centro Visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Valsavarenche. Tra i premi in palio, per tutti una t-shirt tecnica Gran Paradiso Film Festival – Montura; allo scatto vincitore un'esperienza in quota a fianco dei ricercatori e dei guardaparco del Parco Nazionale Gran Paradiso, al secondo classificato un soggiorno di una notte per due persone con trattamento B&B a Introd e al terzo libri sul Gran Paradiso e una selezione di vini valdostani a Marchio di Qualità Gran Paradiso. Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione e inviarla entro il 2 maggio alla fondazione. redazione