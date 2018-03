Risultati elettorali live il 4 marzo su Aostaoggi



In diretta dalle ore 23 dalla sala stampa della Regione AOSTA. Domenica 4 marzo Aostaoggi seguirà in diretta streaming i risultati delle elezioni politiche. Il live inizierà alla chiusura dei seggi, alle ore 23, in collegamento dalla sala stampa di Palazzo regionale per scoprire chi saranno i due parlamentari che nella prossima legislatura rappresenteranno la Valle d'Aosta al Senato e alla Camera. Il tutto con uno sguardo all'andamento del voto a livello nazionale. M.C.