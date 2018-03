Les excellences agroalimentaires de la Vallée d'Aoste au Salon de l'Agricolture de Paris



Jusqu'au 4 mars la Région autonome est présente avec son stand institutionnel Le Salon international de l'Agriculture de Paris se confirme un rendez-vous important et unique pour la promotion des produits du terroir valdôtain, une vitrine où promouvoir les excellences agroalimentaires de notre région. Jusqu'au 4 mars la Région autonome Vallée d'Aoste est présente, pour la cinquième année consécutive, avec son stand institutionnel en collaboration avec la Maison du Val d'Aoste de Paris. Parmi les produits présentés au grand public français nous retrouvons les AOP valdôtaines: Fontina, Jambon de Bosses et Lard d'Arnad. La nouveauté de cette édition est représentée par les nouveaux produits de la tradition valdôtaine: Motzetta, Coppa, Boudeuns et Sauceusses, Speck, Miel et Tuiles aux noisettes. Les vins sélectionnés pour l'occasion sont le Fumin, le Torrette, le Chambave Muscat et la Petite Arvine. Une première aussi pour les Bières du Grand Saint Bernard, qui ont conquis les visiteurs du Salon. Le stand de la Région autonome Vallée d'Aoste n'a pas été visité seulement par le grand public parisien : nombreux ont été aussi les émigrés valdôtains qui ont acheté leurs produits préférés et se sont rendu sur le stand aussi des Chefs étoilés comme Marc Veyrat et Xavier Denamur, restaurateur parisien et personnalité connue dans la société française en tant que important supporteur des aliments sains et du vrai «fait maison». redaction