Al via la presentazione di domande di assunzione per operai idraulico forestali



Termini aperti fino al 28 marzo per i lavoratori in possesso dei requisiti AOSTA. Da domani, 6 marzo, aprono i termini per le domande di selezione di operai idraulico-forestali a tempo determinato stagionale per i cantieri forestali. La procedura riguarda coloro che hanno una specializzazione di quarto livello con profili di fabbro, falegname e meccanico e di quinto livello con profilo di escavatorista. La modulistica necessaria per presentare domanda è disponibile sul sito web della Regione, nella sezione "Risorse naturali", e presso il Dipartimento Corpo Forestale della Valle d'Aosta e risorse naturali, a Quart, in Località Amérique. C'è tempo fino alle ore 14 del prossimo 28 marzo 2018. «I singoli candidati, se in possesso dei requisiti previsti in ogni singolo avviso di selezione, potranno presentare domanda per la partecipazione a più di una procedura selettiva», spiega in una nota l'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali. C.R.