Fino a 3.500 euro di contributo per progetti a favore delle famiglie



Approvati dalla giunta regionale criteri e modalità di presentazione delle iniziative per il 2018 AOSTA. Il governo regionale ha approvato criteri e modalità di presentazione dei progetti di aiuto e sostegno alle famiglie previsti dalla legge regionale n. 44 del 1998 e che si rivolgono principalmente ai nuclei che hanno bisogno di aiuto o assistenza per familiari malati o portatori di handicap, per anziani o di servizi educativi per i minori. La legge concede finanziamenti a progetti ideati e gestiti direttamente dalle famiglie, anche sotto forma di cooperativa o di associazione. Con delibera approvata ieri la giunta regionale ha stabilito che la prima scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al prossimo 31 marzo e che il contributo massimo ammissibile è di 3.500 Euro. «L'applicazione delle iniziative», precisa Palazzo regionale, «sarà sostenuta mediante la pianificazione dell'azione di promozione e informazione da realizzare sul territorio regionale e l'organizzazione di iniziative informative e formative rivolte agli amministratori locali sui progetti presentati». E.G.