All'Inail di Aosta un incontro informativo sugli impianti termici



La giornata era rivolta agli ingegneri AOSTA. Si è svolto ieri all'Inail di Aosta una giornata di informazione per ingegneri sul tema "Impianti termici ad acqua calda ed attrezzature a pressione - teleriscaldamento e generatori di vapore: aspetti tecnici e normativi". L'incontro - il secondo di una serie sui temi della salute e della sicurezza del lavoro - ha avuto come obiettivo principale quello di illustrare gli aspetti normativi e gli obblighi del datore di lavoro/utente nella presentazione delle istanze di denuncia e di messa in servizio di impianti termici. La giornata è stata anche l'occasione per parlare degli aspetti tecnici degli esami che riguardano i progetto di impianti termici e la conseguente verifica di messa in servizio degli stessi. «Durante l’incontro è stato illustrato anche il ruolo della Asl nelle verifiche degli impianti», spiega l'Inail. redazione