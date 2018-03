Nomine nelle partecipate: avvisi pubblicati sul sito Finaosta



Entro il 30 marzo per Aosta Factor, Progetto Formazione e Coup AOSTA. Sono stati pubblicati nei giorni scorsi gli avvisi delle nomine in scadenza nel corso della seconda metà del 2018. in alcune società partecipate. Questi avvisi riguardano il rinnovo dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali di Aosta Factor Spa e di Progetto Formazione Scrl e l'amministratore unico della società Coup - Complesso Ospedaliero Unico Parini Srl. Tutte le informazioni, i riferimenti normativi e i moduli sono a disposizione degli interessati sul sito web di Finaosta. Domande e curricula vanno inviati entro il 30 marzo prossimo. redazione