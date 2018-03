Presidente Tar Valle d'Aosta: "tassazione esagerata sui ricorsi"



"Calo preoccupante dei ricorsi, c'è rischio di denegata giustizia" AOSTA. In tutti i Tar italiani c'è un «trend preoccupante» di riduzione del numero di ricorsi e parte del problema sono le spese processuali e il contributo unificato, «un tributo, per non dire una gabella, che affligge in maniera esagerata le finanze di chi è intenzionato ad adire la giustizia amministrativa ma anche quella civile». Lo ha affermato il presidente del Tar della Valle d'Aosta, Andrea Migliozzi, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Nel 2017 il Tar valdostano ha emesso 63 sentenze, di cui sei di accoglimento, e ha ricevuto 59 ricorsi contro i 67 dell'anno precedente. Per Migliozzi questo calo è un sintomo della «esagerata tassazione che rischia, in tempi di depressione economica, di assumere i connotati di una inammissibile denegata giustizia» e non della «sfiducia nella giustizia amministrativa come invece erroneamente ritenuto da alcuni esponenti del mondo politico-finanziario». La riduzione del contenzioso, ha anche aggiunto il presidente del Tribunale amministrativo valdostano, può anche essere dovuto alla «buona gestione dell'attività amministrativa da parte degli uffici». Marco Camilli