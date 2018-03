Aosta, flash mob degli studenti dell'artistico contro la violenza sulle donne



In piazza Chanoux con lo slogan "Stop the violence" AOSTA. Una sessantina di studenti e studentesse del Liceo artistico di Aosta hanno realizzato lo scorso sabato mattina un flash mob in piazza Chanoux di Aosta collegato al 20° Premio internzionale Donna dell'Anno. L'iniziativa è stata organizzata partendo dal tema centrale "Diciamo no alla violenza in ogni sua forma di manifestazione!" con l'obiettivo di avvicinare e sensibilizzare i giovani su questo argomento di stretta attualità utilizzando linguaggi creativi e artistici. Con il freeze flash mob di Aosta i ragazzi dell'artistico hanno dato vita ad una composizione pittorica sul tema del Premio. Ogni gruppo ha rappresentato a suo modo un episodio di violenza per poi smentirla attraverso lo slogan "Stop the violence" dipinto sulla t-shirt bianca indossata dai ragazzi e dalle ragazze. redazione