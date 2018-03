Un maxi intervento di efficientamento energetico per l'ex Casa Littoria



L'edificio di Aosta subirà lavori di adeguamento degli impianti e di isolamento termico per 2,8 milioni € AOSTA. L'ex Casa Littoria di Aosta, in piazza della Repubblica, sarà oggetto di un massiccio intervento di efficientamento energetico finanziato dall'Ue per un importo che sfiora i 2,8 milioni di Euro. L'edificio, con il suo rivestimento caratteristico dell'epoca in cui fu realizzato (il 1937), oggi è sede di uffici regionali e della Società di servizi ed è classificato come "edificio documento" dal Piano regolatore comunale. Il corpo sud, che corre lungo viale dei Partigiani, è stato costruito invece in epoca molto più recente, nel 1990. L'importante progetto di risanamento interverrà sia sugli impianti sia sull'involucro esterno preservandone l'aspetto estetico. Buona parte degli interventi si concentrerà sulla facciata sud che dà su una corte interna ed è rivestita con intonaco, più semplice da rendere compatibile con i nuovi standard energetici grazie all'uso di nuovo intonaco termoisolante. Sul corpo sud saranno posati pannelli in lana di roccia e le vetrate, attualmente non isolate né schermate, verranno sostituite con serramenti in alluminio e triplo vetro. Qui un sensore di luminosità collegato ad un supervisore centralizzato gestirà i sistemi di oscuramento e illuminazione artificiale. Per quanto riguarda gli impianti, per alcuni piani è previsto l'eliminazione totale dell'esistente e la posa di sistemi di riscaldamento e condizionamento del tutto nuovi. La ex centrale termica sarà smantellata e sarà mantenuto l'allacciamento al teleriscaldamento cittadino. Infine sarà adeguato l'impianto di illuminazione con l'introduzione dei Led. I tempi di realizzazione saranno lunghi. Lo studio di fattibilità sarà pronto a marzo 2020, la progettazione esecutiva otto mesi dopo e l'esecuzione dei lavori è prevista tra ottobre 2021 e novembre 2022. Contando anche il collaudo, il cronoprogramma termina a fine maggio 2023. Clara Rossi