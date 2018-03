La Corte dei Conti della Valle d'Aosta potrebbe essere soppressa



Ipotesi del Consiglio di presidenza nazionale: accorpare le funzioni al Piemonte AOSTA. La Corte dei Conti della Valle d'Aosta potrebbe essere sopressa e accorpata a quella del Piemonte in via sperimentale. Lo riferisce l'Ansa citando una proposta avanzata ieri in Consiglio di presidenza. La motivazione alla base dell'ipotesi è la mancanza di organico e le difficoltà di copertura dei posti. Il Consiglio di presidenza sta valutando più in generale assegnazioni plurime o l'accorpamento di sezioni territoriali in base alle macroregioni. C.R.