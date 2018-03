Tornano i soggiorni estivi per persone con disabilità psicofisiche



Iscrizioni dal 19 marzo presso la cooperativa sociale Indaco di Aosta AOSTA. Il 19 marzo aprono i termini per le iscrizioni ai soggiorni estivi organizzati per le persone con disabilità psicofisiche. Sono pevisti tre turni: il primo e il terzo, dall'1 al 12 giugno e dal 27 agosto al 7 settembre, sono in programma all'Hotel Mondial di Pinarella di Cervia (Ra) ed il secondo, dal 7 al 18 luglio, presso il Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro (Ud). Le domande di iscrizione devono essere presentate entro il 30 aprile alla sede della cooperativa sociale Indaco ad Aosta (in via Bramafam, 26/a). Al termine delle iscrizioni sarà reso noto l'esito della graduatoria e la stessa cooperativa provvederà a darne comunicazione alle famiglie unitamente all'importo della quota a carico dell'utente. redazione