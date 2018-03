Tar annulla la revoca dell'appalto per i tendoni della Fiera di Sant'Orso



Non provata la notifica di alcune cartelle da parte dell'Agenzia delle entrate AOSTA. Il Tar della Valle d'Aosta ha annullato la revoca dell'appalto regionale per la fornitura delle tensostrutture della Fiera di Sant'Orso. A beneficiare della decisione è la CSC Allestimenti, una srl di Sesto San Giovanni (Milano) che ha presentato il ricorso essendosi vista annullare l'affidamento con un provvedimento motivato dalle «violazioni gravi e definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse» contenute i sei cartelle di pagamento per un totale di circa 17mila euro. La cifra è superiore all'importo (10.000 euro) considerato «grave» dalla legge, tuttavia per alcune di quelle cartelle «l'Agenzia delle entrate non ha fornito alcuna prova» dell'avvenuta notifica, scrivono i giudici. Di conseguenza «le violazioni accertate con le rimanenti cartelle sono pari a 9.097,90, importo inferiore a quello considerato grave». Il provvedimento di revoca dell'appalto è stato giudicato «illegittimo, essendo stato adottato sul presupposto di una insussistente violazione grave e definitivamente accertata rispetto agli obblighi di pagamento di imposte e tasse, pur se di ciò - si legge nella sentenza - l’amministrazione regionale non poteva averne contezza poiché si è attenuta a quanto dichiarato dall’Agenzia delle entrate e poiché la C.S.C. Allestimenti s.r.l., con un comportamento non lineare, non ha rappresentato in sede procedimentale quanto successivamente affermato con il ricorso, circa la mancata conoscenza delle due cartelle sopra richiamate». Clara Rossi