Il 22 marzo torna la Giornata Mondiale dell'Acqua



Un'occasione di riflessione sul valore dell'oro blu AOSTA. Torna anche quest'anno puntualmente il 22 marzo la Giornata Mondiale dell'Acqua, un'occasione per riflessioni, approfondimenti e discussioni sul valore del cosiddetto "oro blu". Il Consorzio Bim della Valle d'Aosta, la Regione ed il Consorzio pesca, insieme a partner privati, organizzano per questo evento alcune iniziative che hanno l'obiettivo di aumentare l'attenzione sull'argomento coinvolgendo cittadini, studenti, operatori economici e pubblica amministrazione. Una di queste è la distribuzione gratuita dell'acqua nelle "case dell'acqua" dei Comuni che hanno aderito. Nella stessa giornata a Saint-Vincent, alle ore 10.30 nei pressi del municipio, sarà inaugurato un altro di questi punti di distribuzione. Novità di quest'anno è la giornata di animazione nel centro storico di Aosta dove sarà possibile scattare delle fotografie in compagnia di Bimmy, la mascotte del concorso video-fotografico di Photeau & Videau. Ivo Surroz, presidente del Bim valdostano: «Il ruolo attivo del BIM Valle d'Aosta nei confronti della tutela, salvaguardia e conoscenza dell'acqua si conferma più che mai d'attualità. Sono particolarmente grato ai Comuni che hanno aderito alla nostra richiesta di erogare gratuitamente, il 22 marzo, acqua nelle Maisons de l'Eau».