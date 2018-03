La Santa Messa di domenica 18 marzo in diretta streaming

Su Aostaoggi.it dalle ore 10.30 function iFrameHeight() { var h = 0; if (!document.all) { h = document.getElementById('blockrandom').contentDocument.height; document.getElementById('blockrandom').style.height = h + 60 + 'px'; } else if (document.all) { h = document.frames('blockrandom').document.body.scrollHeight; document.all.blockrandom.style.height = h + 20 + 'px'; } } Nessun Iframes