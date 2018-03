Caccia infrangono il muro del suono: boati uditi in tutta la Valle d'Aosta



Segnalazioni anche in Piemonte e Lombardia. Stavano seguendo un aereo straniero AOSTA. I due boati avvertiti questa mattina in Valle d'Aosta sono stati provocati da due aerei militari che hanno infranto la barriera del suono. Gli eurofighter sono transitati a bassa quota mentre inseguivano un aereo straniero non autorizzato a sorvolare lo spazio aereo italiano. I "boom sonici" hanno fatto tremare anche le finestre e sono stati sentiti in Piemonte e in Lombardia. Numerose le telefonate alle forze dell'ordine da parte dei cittadini preoccupati. Come poi confermato dall'Aeronautica militari, i due caccia sono decollati dalla base di Istrana (Treviso) e hanno inseguito l'aereo straniero, forse francese, sorvolando il territorio valdostano. C.R.