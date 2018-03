Gli agenti di polizia a scuola per parlare di legalità



La questura di Aosta promuove gli incontri per sensibilizzare gli studenti AOSTA. Continua l'attività di informazione e di prevenzione svolta della polizia nelle scuole della Valle d'Aosta. Nei giorni scorsi una sessantina di ragazzi e ragazze delle scuole medie dell'istituzione scolastica Mont Emilius 1, a Nus, hanno partecipato ad un incontro sui temi della legalità. Ne hanno parlato i rappresentanti della Questura che hanno anche risposto alle domande dei giovani.

«Il bilancio di questa attività è senz'altro positivo - sottolinea la Questura in una nota - poiché permette agli studenti di comprendere quali siano i comportamenti illeciti, specialmente quelli maggiormente incombenti su di loro, prendendo atto delle loro conseguenze». «L'incontro - prosegue la nota - ha consentito alla Questura di Aosta di trattare anche le problematiche connesse alle cosiddette sostanze di abuso, divulgando quei fondamentali principi su cui si sviluppa la vita di una Comunità, ove vige senso civico e rispetto di tutte le democratiche prerogative dei propri cittadini». E.G.