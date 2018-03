La Vallée d'Aoste a participé à la rencontre européenne des produits de qualité



La 4ème édition a été organisée à Bruxelles par Arepo BRUXELLES. Mercredi 21 mars l'assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, ainsi que des techniciens de son assessorat, ont participé à la quatrième édition de la Rencontre européenne des produits de qualité et d'origine, organisée à Bruxelles par Arepo - l'Association des Régions européennes des produits d'origine. Cette rencontre s'est tenue à la maison commune des Régions Hessen, Émilie-Romagne et Nouvelle Aquitaine. Au cours de cette initiative - organisée dans le cadre du programme Interreg Sudoe, qui vise à atténuer les désavantages des zones rurales de l'Europe du sud-ouest et à en promouvoir le développement, grâce au soutien des coopératives agroalimentaires - une délégation valdôtaine a participé à la conférence « Une nouvelle PAC pour les aliments de haute qualité » et ensuite à une action de promotion de notre territoire comportant la présentation ciblée, notamment, de quatre produits d'origine de la Vallée d'Aoste : la Fontina Dop, le Vallée d'Aoste Lard d'Arnad Dop, le Fromadzo Dop et le Vallée d'Aoste Jambon de Bosses Dop. redaction