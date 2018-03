Servizio civile, in estate tornano i Due mesi in positivo



Gli enti accreditati possono presentare le proposte di progetto AOSTA. Nei giorni scorsi la giunta regionale ha approvato l'ottava edizione del progetto di servizio civile "Due mesi in positivo". Gli enti accreditati al servizio civile nazionale o all'albo regionale hanno tempo fino al 9 aprile per presentare all'assessorato regionale alla sanità, salute e politiche sociali i propri progetti. Le attività proposte, da svolgersi tra il 14 giugno e il 14 agosto 2018, devono essere rivolte a ragazzi e ragazze dai 16 ai 18 anni. A seguito dell'approvazione dei progetti e dell'individuazione dei posti da assegnare, sarà cura dell'assessorato comunicare modalità e termini per la presentazione delle candidature da parte dei giovani aspiranti volontari. redazione