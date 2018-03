Meteo, vacanze di Pasqua tra nevischio e temperature primaverili

Previsioni meteo per Pasqua

AOSTA. Il fine settimana di Pasqua sarà all'insegna del "tempo instabile" in Valle d'Aosta.

Oggi il maltempo ha fatto capolino portando freddo, pioggia e qualche nevicata sopra i 1.400 metri. Il Centro funzionale regionale prevede per domani, sabato, una mattinata nuvolosa con ancora fiocchi di neve anche a quote leggermente più basse, per via delle temperature in calo, e poi sole. Nella seconda parte della giornata le schiarite condurranno ad una domenica di Pasqua più soleggiata. Sulle zone di confine tuttavia ci saranno ancora nevischio e vento freddo, e l'aria, un po' ovunque, sarà ancora freddina per la stagione.

Qualche speranza in più può essere riposta nella Pasquetta, in occasione della quale un temporaneo anticiclone regalerà un lunedì di primavera.

C.R.