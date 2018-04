I maestri di sci in pista per la Giornata mondiale sull'autismo

AOSTA. Le scuole di sci raccoglieranno fondi per aiutare le famiglie che convivono con l'autismo. Lo ha annunciato Francesco Rao, ispettore dell'Associazione Valdostana Maestri di Sci, a proposito della partecipazione dell'Avms alla Giornata mondiale dell'autismo.

Il 2 aprile scorso, in occasione della giornata sulla neve di Pila, una delegazione dei maestri di sci è stata infatti a Pila per portare un proprio contributo e sensibilizzare gli sciatori distribuendo cartoline informative, in collaborazione con il gruppo Rossignol. «L'autismo purtroppo è ancora poco conosciuto - ha spiegato Rao -, l'organizzazione mondiale della sanità ha stimato una grande crescita di questa malattia, colpendo un bambino ogni 66 giorni».

redazione