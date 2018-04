Sanaz Fattahi direttrice delle sale poker al Casinò di Saint-Vincent

SAINT-VINCENT. Il Casinò di Saint-Vincent ha il nuovo capo floorman e la nuova direttrice delle sale poker. La De Vere Concept, azienda che ha ottenuto l'organizzazione dei tornei di poker nella casa da gioco, ha nominato per il primo incarico Domenico Battaglia, già direttore dei tornei nella Saint-Vincent Resort & Casinò. Direttrice delle sale poker è Sanaz Fattahi, canadese, conosciuta nel mondo del gioco come "Sunny".

Sanaz Fattahi «da più di dieci anni - afferma la De Vere Concept - lavora per gli eventi live dei brand più importanti del Poker come il Pokerstars European Poker Tour, le World Series of Poker Circuit e l’Italian Poker Open. Dal 2007 a oggi è stata anche Tournament Director di eventi quali il King Solomon Championship, l’Everest Poker Championship, il Party Poker Million e The Big Bang».

«L’arrivo di queste figure - conclude la società - lascia presagire la volontà di consolidare la crescita dell’azienda e di costruire un team di qualità per le sale da Poker».

redazione