Una primavera di cambiamenti per Aostaoggi.it

AOSTA. Da oggi assume la direzione del nostro quotidiano Luigi Palamara, giornalista d'assalto che si occupa quotidanamente delle vicende e accadimenti della Calabria, una terra che tra l'altro è patria d'origine di moltissimi nostri lettori. In Valle d'Aosta c'è molta Calabria e da oggi il quotidiano più letto della nostra regione aostaoggi.it ha il suo direttore responsabile che vive e lavora in questa meravigliosa terra.

Un saluto e un ringraziamento all'amico Ennio Pedrini Junior che per motivi personali ha lasciato la direzione. Lo ringrazio anche a nome di tutti i collaboratori della nostra redazione per la sua preziosa disponibilità e la sua esperienza professionale che ci ha fornito in questi mesi.

Oltre al cambio del direttore responsabile, tutti voi in questi giorni avete potuto notare anche il cambio della grafica di Aostaoggi.it . Un investimento editoriale che è il preludio di altri importanti servizi che offriremo ai nostri lettori.





Marco Camilli