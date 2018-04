Il trasporto scolastico diventa gratuito per gli studenti disabili

AOSTA. Gli studenti disabili che utilizzano il trasporto scolastico avranno da ora diritto alla gratuità del servizio. La novità è stata introdotta da una delibera approvata ieri dal governo regionale che modifica la legge regionale 27/1997.

L'assessorato ai trasporti spiega i dettagli del provvedimento: «con tale modifica si stabilisce la gratuità del trasporto scolastico per disabili fino alla conclusione delle scuole secondarie di secondo grado, attraverso il rimborso della quota annua di adesione per i soggetti che abbiano utilizzato il servizio esclusivamente per motivi scolastici».

Non è tutto. «Se l'utente - continua l'assessorato - ha effettuato un numero di viaggi di altro tipo (quali visite mediche, cure, centri) non superiore a 30, come indicato nell'articolo 2, punto 2.1.1 dei Criteri di accesso al servizio (mini abbonamento), esclusi quelli scolastici, sarà possibile ottenere il rimborso della differenza tra la quota annuale e quella del mini abbonamento».

I rimborsi dovranno essere richiesti a fine anno solare dai soggetti interessati compilando un apposito modulo.

E.G.