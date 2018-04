Un concorso internazionale per progettare la riqualificazione di Porta Praetoria

AOSTA. L'Amministrazione regionale procederà con un concorso internazionale di progettazione per portare a termine l'intervento di riqualificazione dell'area di Porta Praetoria, ad Aosta.

L'opera riguarda lo sviluppo di una più ampia rete di cultura e turismo per la competitività ed è basata su uno studio di fattibilità risalente a dieci anni fa che coinvolge l'area urbana indicata come "Aosta Est". I progettisti dovranno prevedere, da qui al 2021, l'ultimazione dei lavori di restauro del complesso romano e il completamento del sistema dei percorsi di visita dei monumenti aostani con collegamenti alla Torre dei Balivi, alla cinta muraria, alla torre dei signori di Quart. Il costo stimato dell'opera è di 4,3 milioni di euro esclusa l'Iva, l'onere per la procedura concorsuale supera gli 1,2 milioni.

Lo scorso anno per la parte progettuale la giunta regionale aveva approvato l'indizione di una gara d'appalto con procedura aperta, ma la Regione ha dovuto fare marcia indietro dopo una pronuncia dell'Autorità nazionale anti corruzione interpellata dopo l'intervento dell'Ordine degli architetti della Valle d'Aosta che riteneva il bando di gara in contrasto con la normativa.

Elena Giovinazzo