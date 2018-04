La Fontina incontra il Tartufo d'Alba: matrimonio di gusto sulle tavole di Valle d'Aosta e Piemonte

CUNEO. La Fontina Dop e il Tartufo bianco d'Alba, due prodotti che rappresentano e raccontano il territorio e che potrebbero in futuro dare vita ad un connubio di gusti e sapori per valorizzarsi a vicenda. Questo è l'obiettivo di un primo incontro che si è svolto oggi in Piemonte tra il presidente della Regione Laurent Viérin, l'assessore regionale all'agricoltura Alessandro Nogara e i rappresentanti delle istituzioni e del comparto turistico di Alba e delle Langhe.

Un primo evento, una sorta di prova generale di questo matriomonio del gusto, è già stato previsto al Forte di Bard, «luogo di cultura e catalizzatore di talenti artistici - afferma il presidente della Regione - che riteniamo possa essere sede ideale per lanciare a fine autunno un progetto concreto per promuovere in chiave moderna il connubio Fontina-tartufo, al quale si uniranno i vini per una valorizzazione e una sinergia di territori e comunità limitrofe, la Valle d’Aosta, Alba e le Langhe».

Questa prima azione di promozione turistica congiunta tra Valle d'Aosta e Piemonte si svolgerà nei primi di dicembre, subito dopo la chiusura dell'88a Fiera internazionale del Tartufo bianco d'Alba. I protagonisti saranno appunto il pregiato Tuber magnatum Pico e la Fontina valdostana.

L'eurodeputato Alberto Cirio, promotore dell'incontro di oggi, sottolinea come Piemonte e Valle d'Aosta debbano «continuare e incrementare il lavoro fatto insieme per presentarsi sul mercato turistico internazionale con una offerta comune - sottolinea l’eurodeputato, Alberto Cirio -. Un turista che fa migliaia di chilometri per venire nelle Langhe dagli Stati Uniti o dal Giappone non avrà nessun problema a fare 100 km in più per raggiungere le bellezze della Valle d’Aosta, e viceversa. Insieme - dice Cirio - possiamo rappresentare una offerta unica, che si basa non solo sull’eccellenza enogastronomica ma anche su quella ambientale: le colline Unesco di Langhe e Roero e le montagne straordinarie della Valle d’Aosta».

