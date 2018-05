La Valle d'Aosta tra le regioni più a misura di mamma

AOSTA. C'è il Trentino-Alto Adige, diviso tra la provincia di Bolzano prima e di Trento poi, in testa alla classifica delle regioni a misura di mamma. La Campania è al contrario quella in cui sorgono maggiori difficoltà per le donne che hanno figli. La Valle d'Aosta si colloca al terzo posto davanti all'Emilia-Romagna, al Friuli-Venezia Giulia ed al Piemonte.

Il quadro emerge dal dossier di Save the Children "Le Equilibriste. La maternità in Italia" che rivela appunto tutte le difficoltà ancora non risolte per le donne che devono riuscire a bilanciare impegni professionali e di famiglia, che il più delle volte ricadono ancora interamente sulle loro spalle, facendo fronte al rischio di perdita del lavoro ed a servizi per l'infanzia spesso carenti o troppo costosi.

L'indagine in particolare ha valutato tre aree: cura, in cui la Valle d'Aosta è settima; lavoro, dove si colloca al terzo posto; servizi per l'infanzia, dove è seconda.

«Dai dati diffusi .riassume Save The Children - emergono notevoli differenze tra regioni del Nord, sempre più virtuose a parte poche eccezioni, e quelle del Sud, troppo spesso carenti di servizi e di sostegno alla maternità. In linea di massima, però, la ricerca sottolinea un peggioramento generale dell’Italia per quanto riguarda l’accoglienza dei nuovi nati e il sostegno alle mamme».

«È inammissibile che in un Paese come il nostro, dove il numero di nuovi nati è in costante diminuzione, si riservi così poca attenzione, al di là della retorica, alla maternità e che le mamme debbano affrontare in solitudine continui ostacoli legati alla cura dei figli così come alla conciliazione della vita familiare e professionale - dice Raffaela Milano Direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children- . Sappiamo che i primi “mille giorni” dei bambini sono fondamentali per la crescita, eppure proprio in questo periodo così decisivo manca l’assunzione di responsabilità pubblica. Occorre scardinare questo circolo vizioso».

C.R.