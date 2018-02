I fisici di tutto il mondo a La Thuile per le 32e Rencontres de Physique



Più di 60 interventi in programma per il convegno-dibattito LA THUILE. Il 26 febbraio a La Thuile prenderà il via la 32esima edizione delle Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste organizzato dalla Regione e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Nel corso del lungo convegno-dibattito, che si concluderà il 3 marzo, interverranno fisici provenienti dalle più prestigiose università e dai maggiori centri di ricerca e laboratori del mondo. Sono una sessantina gli interventi in programma. Nel corso della settimana, come di consueto, vi sarà un incontro dedicato agli studenti valdostani dell'ultimo anno delle superiori che quest'anno si svolgerà il 1° marzo al teatro Splendor di Aosta. Relazionerà il professor Fulvio Ricci dell’Università La Sapienza di Roma, coordinatore del team Virgo, che ha dato un contributo fondamentale alla scoperta delle onde gravitazionali. redazione