Mostre gratuite al Forte di Bard per le donne e i papà



L'8 marzo e per la ricorrenza di San Giuseppe BARD. L'8 e il 18 marzo le mostre allestite al Forte di Bard saranno visitabili gratis rispettivamente dalle donne e dai papà. L'8 marzo, festa della donna, il pubblico femminile potrà visitare senza pagare il biglietto le esposizioni Wildlife Photographer of the Year e Luci del Nord, Impressionismo in Normandia. Inoltre le signore che acquisteranno una Membership Card del Forte di Bard avranno diritto ad uno sconto del 50% sull'acquisto delle categorie adulto, senior, studente, famiglia, patron. La domenica successiva per la ricorrenza di San Giuseppe (che quest'anno cade di lunedì) i papà accompagnati da figli minorenni potranno entrare gratuitamente alle due mostre. Nell'occasione sarà anche lanciato il contest "Sei Forte Papà!" su Instagram. E.G.