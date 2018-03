Il 4 marzo inizia il 5° Festival des Harmonies Valdôtaines



La rassegna in diretta streaming su Aostaoggi dal teatro Splendor dalle ore 17 AOSTA. La quinta edizione del Festival des Harmonies Valdôtaines è pronta a partire. Quest'anno i complessi bandistici valdostani accompagnano gli spettatori dei concerti in un viaggio nei rapporti tra musica e arti, storia, territorio nel corso delle tre tappe della rassegna. La prima di queste è in calendario domenica 4 marzo al teatro Splendor di Aosta e Aostaoggi la seguirà in diretta streaming. Si parte alle ore 17 con la Banda musicale di Aosta diretta da Rocco Papalia. Il programma prosegue con Filarmonica Alpina di Hone con il direttore René Martinet e gli Hiboux en Musique de Valpelline con il maestro Giancarlo Telloli. Dopo una pausa, alle 21 si riparte con La Lyretta di Nus diretta da Livio Barsotti, con la Banda musicale di Chambave diretta da François Philippot. Chiude la serata il gruppo ospite: l'Orchestra di fiati del Conservatoire con il direttore Walter Chenuil. C.R.