Il 4 agosto ad Aosta appuntamento con la Foire d'Eté n° 50



Definite le date delle tre manifestazioni clou di artigianato dell'estate aostana AOSTA. L'Amministrazione regionale ha definito in questi giorni le date di svolgimento delle manifestazioni di artigianato tipico previste in estate ad Aosta. Il primo dei tre appuntamenti clou della bella stagione è la Mostra-concorso, giunta alla sessantacinquesima edizione, che inizierà sabato 21 luglio e terminerà domenica 29 luglio prossimi. Qualche giorno dopo, giovedì 2 agosto, in piazza Chanoux aprirà i battenti l'Atelier des Métiers che sarà visitabile dalle ore 10 alle ore 22 fino a domenica 5 (giorno in cui la chiusura è anticipata alle ore 21). Infine sabato 4 agosto si terrà la Foire d'Eté che quest'anno festeggia il mezzo secolo di vita. Per l'organizzazione dei tre eventi sono stati stanziati 284 mila euro. Clara Rossi