L'Aosta di ieri e di oggi a confronto in una mostra fotografica



All'Hotel des Etats l'allestimento realizzato dai fotografi Maurizio Giudice e Berardo Zamboni AOSTA. Apre il 16 marzo la mostra fotografica "Aosta ieri e oggi" allestita all'Hotel des Etats. L'esposizione, realizzata dai fotografi Maurizio Giudice e Berardo Zamboni, accompagna i visitatori attraverso un viaggio nel passato del capoluogo valdostano. Una sessantina di riproduzioni fotografiche e di cartoline, presentate con un allestimento di 41 pannelli, raccontano l'Aosta della prima metà del XIX secolo. Affiancate a queste, degli scatti contemporanei immortalano il medesimo luogo con, quando possibile, la stessa angolazione della fotografia originaria. Chi osserva può in questo modo paragonare ciò che è stato con ciò che è. Antonella Marcoz, vice sindaco con delega alla cultura: «Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta perché i due autori sono, prima ancora che fotografi e artisti, persone innamorate della propria città che guardano con un occhio velato di nostalgia ma senza indulgere in sentimentalismi alle trasformazioni che Aosta ha conosciuto soprattutto nel secondo dopoguerra. La mostra - prosegue - offre così una carrellata originale di scorci cittadini che invitiamo tutta la popolazione a visitare per ritrovare i luoghi del passato e confrontarli con la sistemazione contemporanea, in un gioco di rimandi spazio-temporali davvero suggestivo». "Aosta ieri e oggi" resterà visitabile tutti i giorni fino all'8 aprile in orario 10-13 e 14-18. L'ingresso è libero. Elena Giovinazzo