Giornate Fai di Primavera: in Valle d'Aosta il protagonista è il castello di Aymavilles



Visite accompagnate il 24 e 25 marzo AYMAVILLES. Il castello di Aymavilles apre le porte al pubblico in occasione delle Giornate Fai di Primavera 2018. Il maniero sarà visitabile gratuitamente in via straordinaria il 24 e 25 marzo con turni di circa quarantacinque minuti, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 14 alle 16, aperti anche a gruppi di massimo venticinque persone. Divenuto di proprietà regionale a partire dal 1970, il castello di Aymavilles è destinato ad ospitare la collezione dell'Accademia di Sant'Anselmo di Aosta, stabilendo in questo modo un emblematico fil rouge tra questa raccolta e la collezione del conte Vittorio Cacherano Osasco della Rocca-Challant, ultimo discendente della famiglia Challant ad abitare il castello a metà del XIX secolo e autore, a sua volta, di una pregevole raccolta di dipinti e oggetti d’arte di vario genere oggi quasi del tutto dispersi. Gli interventi di restauro delle decorazioni sono iniziati nell'autunno 2013 e sono tuttora in corso e hanno lentamente restituito un'immagine inedita e pregevole dell’edificio, che si era perduta nel tempo al di sotto di pesanti strati di tinteggiature o di variopinte carte da parati disposte su più livelli, talvolta molto tenaci e difficili da rimuovere, da collegare perlopiù ai diversi giri di proprietà. Per poter visitare il castello è obbligatoria la prenotazione contattando il numero 348 3976575 (dalle ore 8 alle 12) tra il 19 e il 23 marzo. I tour saranno accompagnati dal personale della Sovrintendenza e dai giovani ciceroni del Liceo classico di Aosta e allietati dalla musica del Quartetto di clarinetti Ebony dell’Istituto Musicale pareggiato. redazione